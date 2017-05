Web Arts Resistances: tre film per raccontare una Roma resistente

Tre cortometraggi per raccontare una Roma insolita, dove l'arte diventa strumento di resistenza e di rinascita urbana: dal Trullo rianimato da poesia e colori di autori anonimi e conosciuti, alla Pineta Sacchetti dove rivivono le storie di un quartiere raccontate sui muri e sulle serrande, alla sfida delle ragazze della street art, che anche all'ombra del Colosseo si fanno strada in un mondo ancora prevalentemente maschile, al MAAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz, unico museo abitato del mondo, dove una variegata comunità multiculturale e autogestita sta trasformando un ex salumificio occupato sulla Prenestina in un presidio di cultura e diritti. I cortometraggi sono stati realizzati da un gruppo di ragazzi e ragazze francesi che hanno preso parte a un laboratorio di giornalismo partecipativo condotto dall'associazione marsigliese Tabasco Vidéo in collaborazione con il web magazine Babelmed nell'ambito del progetto Web Arts Resistances (www.webartsresistances.net), piattaforma di documentazione e reportage sulle esperienze di cittadinanza che, a Nord e Sud del Mediterraneo, usano pratiche artistiche per coinvolgere e farsi sentire. Proiezione di : Vita di strada - 26 min. Girato tra il quartiere della Pineta Sacchetti e la borgata del Trullo, racconta la rinascita di questi due quartieri attraverso l'impegno di chi ci vive e la partecipazione degli artisti, tra poesia, street art e danza hip hop, dai Poeti anonimi der Trullo ai Pittori anonimi del Trullo all'associazione Pinacci Nostri. MAAM Musei fuorilegge - 16 min. Un ex salumificio viene occupato da un gruppo di famiglie - italiane, sudamericane, rom, di diversi paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa - e coinvolto in un esperimento artistico per riflettere sulla privazione dei diritti di chi vive ai margini o è straniero. Inizia un percorso che porta alla nascita di un vero museo, che si arricchisce giorno per giorno di opere e interventi artistici, proteggendo così chi ci vive dagli sgomberi. [P]ose ta bombe - Roma - 26 min. Il documentario fa parte di un progetto audiovisivo realizzato da Elodie Sylvain e Caroline Ricco che esplora il fare e lo stare nello spazio pubblico delle ragazze e donne che hanno scelto la street art come campo di espressione. Dopo una prima puntata a Casablanca, la seconda tappa del loro viaggio ha toccato Roma. Esplorazione della piattaforma - Web Arts Resistances - www.webartsresistance.net Presentazione della piattaforma web, progetto trans-meditarraneo che coinvolge sei media digitali di diversi paesi: OnOrient (Marocco-Egitto), Inkyfada (Tunisia), RadioM (Libano), Mashallah News (Libano-Turchia), Babelmed (Italia) e Tabasco Vidéo (Francia) Dove, quando e con chi vedere e commentare Web Arts Resistances a Roma 4 maggio 2017, ore 18.30 Biblioteca Casa del Parco (Pineta Sacchetti) Via della Pineta Sacchetti 78 - all'interno del Parco regionale urbano del Pineto Partecipano Manon Beligni, Elodie Sylvain, Benoît Ferrier (Tabasco Vidéo), Nathalie Galesne (Babelmed), Lello Mechionda e Lorena Ercolani (Pinacci Nostri) 5 maggio 2017, ore 19 - Cowall Coworking (Ostiense - San Paolo) Via Libetta 15c - Ostiense-San Paolo Partecipano Manon Beligni, Elodie Sylvain, Benoît Ferrier (Tabasco Vidéo), Nathalie Galesne (Babelmed) 6 maggio 2017, ore 11.30 - MAAM - Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz (Prenestina) via Prenestina 913 Partecipano Manon Beligni, Elodie Sylvain, Benoît Ferrier (Tabasco Vidéo), Nathalie Galesne (Babelmed), Giorgio De Finis, Gianfranco D'Alonzo e Carlo Gori (MAAM) Info : Cristiana Scoppa - 339 1488018 - scoppa.cristiana@gmail.com