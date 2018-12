Avete mai provato a correre una 10K la vigilia di Capodanno nel centro storico di Roma? La We Run Rome, ormai consueto appuntamento podistico in programma il 31 dicembre, è l’evento al quale non potete mancare.

Giunta alla VIII edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva (10 e 5 Km) è il fiore all’occhiello di Atleticom, organizzatrice di eventi tra cui Il Miglio di Roma, la Legion Run e la Corsa del Giocattolo.

Dal 2017 la We Run Rome è a numero chiuso: tra le diverse categorie (10km competitiva, 10km non competitiva, 5km non competitiva) ci saranno 10.000 atleti che in un fiume colorato (quest’anno... rosso!) animeranno la città e il villaggio allestito alle Terme di Caracalla, cuore pulsante dell’evento. Dal Circo Massimo passando per piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Per arrivare di nuovo a Caracalla.

Pettorali a 15€ (5km) e 20€ (10km), per info e iscrizioni: www.werunrome.com (fino a esaurimento dei posti disponibili).