We Love Surf al Circolo Coda di Gallo

We Love Surf ama suonare e andare al mare con la tavola. Non è strano e lo fanno per davvero. Dopo un Ep, due album e più di 200 concerti su e giù per l'Italia, la band trova la sua vera dimensione nel duo (voce/chitarra e batteria) e lo fa attraverso il nuovo album 'Peachy Keen'. We Love Surf è un progetto che nasce un po' per gioco nel 2010 con il desiderio di connettere il surf praticato e la musica. Nel 2014, Up and Riding, loro secondo disco, li ha portati ad ottenere 70 concerti programmati in tutta Italia, un'anteprima video esclusiva su RollingStone, una trasmissione in streaming su Rockit.it e la partecipazione ad OCCUPY DJ e a RADIORAI Music Club. Nel 2015, è uscito il singolo 'Dune Buggy', rivisitazione del grande classico degli Oliver Onions, che ha portato la band in giro per l'Italia durante tutto il periodo estivo. A Giugno 2016 è uscito il nuovo album in duo voce/chitarra e batteria a confermare una chiara attitudine rock'n'roll della band.