Nel lontano 1995, il fratello di Giorgio Prezioso, Andrea, cercando un musicista, incontra Marvin. Tutto il resto è una storia di festival in giro per l'Europa, come la Love Parade del 2000, top ten, tormentoni estivi come "Let's talk about a man" e "Voglio vederti danzare", riuscitissima cover dell'omonimo brano di Battiato, e un successo internazionale.

Per We Love 00s Marvin e Prezioso saranno all'Ex Dogana il 4 maggio.