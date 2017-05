Da We Food sbarca la birra Newyorkese Six Points Brewery

Cosa c'è di meglio di una serata tra piatti homemade e birra artigianale? Per brindare a questo connubio perfetto We Food, il modern homemade restaurant della capitale, giovedí 4 maggio a partire dalle 19:00 presenta un nuovo appuntamento con We Beer, la serata dedicata ai birrifici artigianali e alla degustazione di abbinamenti inebrianti. Per l'occasione sono state scelte le birre del Birrificio newyorkese Six Points Brewery che andranno ad accompagnare e a fondersi con i sapori intensi degli hamburger di angus australiano, burger vegani, carne affumicata su legno di ciliegio e whisky e salmone affumicato su legno di melo, insalate, patatine. Ma la serata non prevede soltanto piatti salati…le birre potranno essere anche gustate con una vasta scelta di dolci homemade della bakery come èclair, cheescake newyorkesi, muffin e delizie dello chef. Il birrificio Six Points Brewery è nato da un'idea di Andrew Bronstein e Shane Welch che nel 2004 iniziarono a produrre birra in un edificio abbandonato situato a Red Hook, un sobborgo di Brooklyn. Il logo è caratterizzato da una stella a sei punte, simbolo delle birrerie dove i marinai facevano tappa, e da una stella nautica per sottolineare le radici marittime del quartiere dove lavoravano. We Beer: l'incontro tra i sapori intensi dell'homemade di We Food e le note avvolgenti della birra artigianale! Venite a scoprire quali saranno le birre protagoniste della serata EventoFacebook: https://www.facebook.com/events/1526340877418001/?active_tab=about We Food - Via della Lega Lombarda 28abc, 00162 Roma Per info e prenotazioni Tel. 06 440 3324