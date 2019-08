Wave Market Fair, Fiera dell'Artigianato e del Design a Roma

Promuovere il Made in Italy, rafforzare la community di giovani creativi ed ispirare. Questi sono gli obiettivi di Wave Market Fair, un evento unico che unisce la promozione e la valorizzazione di prodotti d’artigianato, product design e visual design. Nel corso delle due giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre, i 7000 visitatori previsti alla fiera avranno accesso a 5000mq di location industriale, dove potranno toccare con mano oltre 1000 prodotti creati da 120 brand unici coinvolti da più di 15 regioni italiane.

Wave Market Fair a Roma

Ad ospitare l’evento sarà il PratiBus District, ex deposito Vittoria dell’ATAC, uno spazio unico nel cuore di Roma, a Prati in Viale Angelico 52, riqualificato e reso funzionale alla nuova destinazione d’uso, nel rispetto dello stile e delle qualità architettoniche. Il mercato, cuore pulsante di Wave Market Fair, si farà voce di brand e makers di talento, selezionati da tutta Italia per incarnare l'arte nel senso più rivoluzionario del termine, come continuità tra tradizione e innovazione sostenibile. Le tre diverse aree espositive declineranno le tematiche di Craft, Product Design e Visual Design, traducendo valori e immagini in prodotti tangibili, nelle sottocategorie di artigianato, design, illustrazione, editoria, produzione enogastronomica, benessere e floral design.

Un nuovo spazio

Durante questa edizione della fiera, verrà inaugurato uno spazio dedicato a giovani designer e progettisti di talento, in cui presentarsi ed entrare in connessione con aziende produttrici, operatori di settore, università ed istituti di design. Grazie alla collaborazione ed il supporto di RUFA - Rome University of Fine Arts, QUASAR - Institute for Advanced Design e NID - Nuovo Istituto di Design, Young Designers sarà un’occasione unica di scambio e networking tra i protagonisti del panorama creativo italiano, con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni e reali opportunità di crescita, in cui le aziende avranno la possibilità di scoprire le menti più promettenti del panorama creativo italiano, e gli enti di formazione di promuovere nuovi percorsi formativi.

Workshop e intrattenimento per tutti

Wave Market Fair è un’esperienza completa. Il visitatore verrà esposto ad attività di formazione contemporanea in cui dare sfogo alla curiosità di imparare nuovi mestieri e stimolato alla riflessione condivisa su come oggi il fare impresa richieda un coinvolgimento valoriale che include in primis il produttore e grazie al quale i visitatori possono orientare ed esercitare le proprie scelte di acquisto. I workshop a cura di Ex-lavatoio permetteranno di osservare dal vivo le tecniche di lavorazione che si celano dietro il prodotto finito. Sabato 5 ottobre si terranno i workshop di Pastry Raw con Romina Coppola, Food Photography con Ambra e Tea Scarsella, e Immaginazione Pratica con Mara Bragaglia, mentre domenica 6 ottobre verranno proposto un Laboratorio Olfattivo Floreale con Copihue Floral Studio, Ceramica con Cristina Firotto e Party Planning con Francesca Ferrazzo.

All’interno dello spazio fieristico, non mancherà un’area di intrattenimento pensato per famiglie e bambini a cura della divisione REf Kids & Family di Romaeuropa Festival. Ad accogliere il pubblico di grandi e piccini, una selezione di spettacoli italiani e stranieri che rispecchiano la contaminazione di generi e linguaggi e gettano uno sguardo alla contemporaneità nelle sue molteplici forme. A deliziare tutti i palati, non mancherà un’abbondante offerta di cibo e bevande, attenta a tutti i gusti e risultato della sinergia tra una selezione di food truck, attività di ristorazione locale ed aziende del settore, che fanno della qualità il loro ingrediente principale.

LINK UTILI

Website: www.wave-market.com

Evento Facebook: www.facebook.com/events/494596854690335

Pagina Facebook: www.facebook.com/wavemarketfair

Instagram: www.instagram.com/wavemarketfair