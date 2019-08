Wave Market Fair, Fiera dell'Artigianato e del Design

Qualcosa di unico per tutti!

+120 Brand. +1000 Prodotti unici. +5000mq di location industriale.



Il 5 e 6 ottobre Wave Market Fair ti invita a scoprire le eccellenze del Made in Italy in una location suggestiva nel cuore di Roma, il PratiBus District.



Wave Market Fair è la prima fiera di Roma per la promozione dell’artigianato e del design nelle loro diverse declinazioni.



Wave Market Fair è un evento unico, che unisce la promozione e la valorizzazione di prodotti d’artigianato, product design e visual design. Più di 120 brand e progetti innovativi da diverse regioni d’Italia saranno presenti ed uniti in un unico luogo per un solo weekend. 5000 mq per scoprire il panorama creativo italiano, antiche tradizioni secolari e le tendenze più innovative.



Regalati la possibilità di poter toccare e comprare un prodotto unico direttamente dal suo creatore.



INFORMAZIONI UTILI



→ Quando

Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 21.00



→ Dove

PratiBus District

Viale Angelico, 52, 00195, Roma



→ Biglietto d'ingresso valido per entrambe le giornate

Ingresso Singolo € 5,00

Ingresso Famiglia (genitori + bambini) € 8,00



Il biglietto d'ingresso è acquistabile in luogo.

L’ingresso è gratuito per minorenni, over 65 e per le persone con disabilità motorie e accompagnatori.



Wave Market Fair è un evento Pet Friendly.



→ Scopri di più: www.wave-market.com/visita

→ Richiedi informazioni: www.wave-market.com/contatti

