Wave Market: design, artigianato e vintage

Ci sono connessioni che sono semplicemente destinate ad esistere. La collaborazione tra Wave Market e Outdoor Festival è uno di quei casi. Un appuntamento annuale con una versione speciale di Wave Market.

Mantenendo il focus di out Door Festival, la valorizzazione dell’artigianato, con il Wave Market Fair allarga gli orizzonti a nuove declinazioni artistiche: design, urban, editoria e illustrazione.

Ogni evento vedrà l’artigianato accompagnato da una selezione di progetti appartenenti ad una delle nuove categorie espositive.

Wave Market Fair: il programma

Wave Market Fair veicola un messaggio positivo, rivolto sopratutto ai giovani: incoraggiarli a diventare imprenditori di se stessi.

14&15 APRILE

↝The Opening

Partire da un materiale grezzo per creare un oggetto unico, in cui la qualità si intreccia con la storia dell’artefice. L’artigianato è questo e molto di più.

21&22 APRILE

↝Design & Artigianato

Artigianato e design sono stati i punti di partenza per Wave Market, il fulcro dell'impegno di Wave Market per salvaguardare e promuovere un consumo sostenibile.

28&29 APRILE

↝Urban / Surf & Artigianato

Gli stili che si riversano per strada, che riempiono la nostra città, che animano un ambiente underground. Oggetti cult creati, personalizzati o reinterpretati in chiave moderna.

5&6 MAGGIO

↝Visual Design & Artigianato

Editori indipendenti con voci squillanti, illustratori con la mano decisa, fumettisti irriverenti e riviste coraggiose.

20,27 APRILE & 4 MAGGIO

↝Vintage

Il vintage non è solo per i nostalgici, ma per chiunque voglia celebrare il passato, riconoscendo il valore di qualcosa che ci appartiene da sempre.

11&12 MAGGIO

↝The Closing

Oggetti che raccontano di sacrifici, di piccoli rivoluzioni, di tradizioni che sopravvivono, di tecniche innovative.