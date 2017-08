Wave Food Fest: lo street food festival "differente"

Wave Food Fest a Serra Madre. Wave Food Fest nasce dall’amore e la passione per il buon cibo. Wave Food Fest è una selezionata proposta di street food, attenta a tutti i gusti, che offre piatti di diverse tradizioni culinarie con differenti metodi di cottura, soliti ed insoliti. Wave Food Fest parte dalla terra e dal seme: crea connessioni con produttori ed aziende agricole rispettose del territorio, testimoni di antiche tradizioni e dei profumi di una volta.

Wave Food Fest: non solo cibo

Food truck di qualità, birre artigianali, vino biologico, miscele di caffè, gelato: tutto questo è Wave Food Fest. Ma non solo. presente anche un mercatino con artigiani e illustratori selezionati da tutta Italia con creazioni legate al mondo gastronomico. Una mostra Hub, a cura di Studio tuta e il LAB, ossia spazi interattivi con nuovi workshops per adulti e tanti laboratori per i più piccoli, per riscoprire il contatto con la natura, l’origine e le tecniche di lavorazione dei cibi.

Dal prodotto al piatto, Wave Food Fest combina l’essenza del farmer market ad un’idea di street food festival differente. Ingresso gratuito.