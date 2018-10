Walkmen cover band anni '80 in concerto a Centrale Birra

In un decennio importante dal punto di vista musicale, caratterizzato dal fenomeno della new wave, dall’emergere dell’hip-hop, e dal proliferare di gruppi metal, a farla da padrone è stata indiscutibilmente la musica pop anni 80. Con quel suono inconfondibile fatto di synth e tastierine, il pop anni '80 è stato uno stile unico che in tanti hanno cercato di ricreare senza mai riuscirci appieno.



I WALKMEN, band romana specializzata nel riprodurre fedelmente quelle atmosfere, vi porteranno indietro nel tempo con una serata all'insegna degli indimenticabili brani degli anni '80. Potrete ascoltare i più grandi successi di artisti quali: Michael Jackson, Level 42, Phil Collins, Duran Duran, Spandau Ballet,Nik Kershaw, Simple Minds e tantissimi altri. Ricordatevi un paio di scarpe comode per ballare, le spalline e di cotonarvi i capelli.

