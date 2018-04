Walking on the Moon: la fiaba contemporanea al Teatro India

Dal 3 al 6 maggio al Teatro India debutta WALKING ON THE MOON, fiaba contemporanea scritta da Leonardo Ferrari Carissimi e Fabio Morgan che si muove tra la percezione del presente e il ricordo del passato, tra realtà virtuale, tecnologia e scienza, nuove possibilità umane.

Una favola che accompagna gli spettatori negli spazi del Teatro India, dalla sala teatrale ai camerini, dal retro palco fino all’arena esterna, e poi di nuovo nel foyer del Teatro per permettere loro di sperimentare in prima persona la realtà virtuale.

Un percorso in cui si intrecciano le storie di Elia, un giovane startupper digitale timido e impreparato al mondo, Alice, una studentessa appassionata di poemi cavallereschi, e Michael Collins, astronauta della mitica missione Apollo 11, ormai invecchiato, personaggio bizzarro e polemico, figura di rottura tra il mondo del presente e il mondo del passato.

Mondo digitale, mondo letterario e mondo dei ricordi si incontrano in una sinfonia a 9 attori per uno spettacolo dove la tecnologia incrocia la narrazione poetica: uno spaccato surreale ma concreto sulla comunicazione odierna, su come la realizzazione dei propri desideri personali, la soddisfazione del proprio io, possa fagocitare l’individuo e la sua umanità