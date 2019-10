Domenica 20 ottobre 2019 h 18,00

Casa del Jazz - Viale di Porta Ardeatina, 55



La Scuola Popolare di Musica di Testaccio presenta:



W la Musica - Woodstock 50 anni dopo

Concerto di apertura per l’anno 2019-2020, ospitato dalla Casa del Jazz di Roma.



Il tema di quest’anno è ispirato al grande concerto di Woodstock, svoltosi nell’agosto del 1969, che lasciò una traccia indelebile nella storia della musica.



La Scuola Popolare di Musica di Testaccio rielabora e reinventa le musiche e le canzoni di quei tre giorni. Sul palco le sue orchestre, i cori, i musicisti e gli insegnanti oltre a graditi ospiti.



Sarà una domenica di ottobre nel colore e nel suono dei “tre giorni di pace e musica che hanno cambiato il mondo”. Un modo per rivivere l’eredità di un festival che è stato espressione della controcultura giovanile e dei valori hippie.



Programma:



- Old-Time Hard Times, diretto da Alessandro Garramone. Musiche di tradizione orale di origine bianca degli Stati Uniti d’America: Old-Time Music, Bluegrass, Country Music Nashvilliana, Western Swing, canzone di protesta legata al Folk Revival e, per l’occasione, Dylan, Baez, Crosby Stills & Nash, Canned Heat…



- Coro Gospel SPMT, diretto da Simona Bedini e Sonia Cannizzo. Il Gospel non è solo un canto religioso ma un modo per liberare la propria spiritualità musicale. Per l’occasione: Guthrie, Havens, Baez, Cocker...



- Tributo a Jimi Hendrix di Antonello Salis (fisarmonica e pianoforte).



- Organ Trio:

Ludovico Piccinini, chitarra

Sandro Mambella, tastiere

Pier Paolo Ferroni, batteria

Ospiti: Claudia Collacchi e Ambra Accolti Gil, voci

Santana, Butterfield, Crosby Stills & Nash, Hendrix...



- Orchestra Giovanile di Jazz SPMT, diretta da Mario Raja.



Federica Carmen Santoro, voce

Francesco Notaristefano, clarinetto

Paolo Casetti, Giacomo Serino, tromba

Alessio Bernardi, Marta Fratini, sax alto

Federico Pascucci, Daniel Ventura, sax tenore

Lorenzo Batocchioni, sax baritono

Augusto Ruiz el Nino, trombone

Emmanuel Losio, chitarra

Alessio Magliari, piano

Alessandro Bintzios, contrabbasso

Luca Monaldi, batteria



Pezzi di Joe Coker, Hendrix, Santana...



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per under 26 e over 65)

Prevendita su TicketOne

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery