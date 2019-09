W i nonni!: visite guidate "gratuite" per nonni che accompagnano i nipoti alla scoperta di Roma

VIVA I NONNI!

L'associazione culturale Rome4u - Roma e Lazio x te

vuole ringraziare tutti i Nonni che si prendono cura dei loro Nipoti offrendo loro la Gratuità, ogni volta che accompagneranno i loro Nipoti a visitare Roma.

“A spasso per Roma con i vostri Nipotini”

un programma di visite guidate pensate per l'esigenze di nonni e nipoti che vogliono godere delle bellezze di Roma in tutte le stagioni per scoprire, storia, leggende e segreti della città Eterna.



CALENDARIO EVENTI



Venerdì 6 settembre 2019, h 20.30

La leggenda dei Fantasmi di Roma.

A spasso per Roma sotto le stelle in compagnia dei vostri bambini e ragazzi a caccia di fantasmi.

La visita "giocata" sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/vnqtZ2





Sabato 7 settembre 2019, h 20.30

Vacanze romane - A spasso per Roma con i vostri bambini e ragazzi.

Visita interattiva per famiglie con bambini e ragazzi.

La visita "giocata" sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/KhTSj2





Mercoledì 11 settembre 2019, h 10.30

Le Catacombe raccontate ai bambini e i segreti della Via Appia.

Visita guidata per famiglie con bambini pensata per sfuggire alla calura estiva entrando nei freschi ambienti delle catacombe e del Mausoleo imperiale dell'imperatore Massenzio.

La visita sarà condotta da Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica per bambini.

Per ulteriori info goo.gl/L53d5x





Mercoledì 11 settembre 2019, h 20.30

Il mistero dell’antico Egitto.

A spasso per Roma con i vostri bambini e ragazzi sulle orme degli Egizi per le vie di Roma.

Divertente visita giocata per bambini e ragazzi.

La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/vZidsU





Giovedì 12 settembre 2019, h 20.30

A spasso con gli Imperatori.

Passeggiata al chiaro di luna per famiglie con bambini e ragazzi dal Campidoglio alla Valle del Colosseo.

La visita sarà condotta da: Donatella Panzera, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info goo.gl/vkE4G0





Venerdì 13 settembre 2019, h 20.30

La Nascita di Roma.

A spasso per Roma con i vostri bambini e ragazzi sotto le stelle dall'Isola Tiberina al Circo Massimo passando tra i Templi del Foro Boario.

Visita guidata serale per famiglie con bambini e ragazzi.

La visita "giocata" sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con bambini e ragazzi.

Per ulteriori info goo.gl/DPySPx





Sabato 14 settembre 2019, h 20.30

A spasso nel tempo con i vostri bambini.

Visita guidata per famiglie con bambini alla scoperta della Roma Augustea e non solo!

La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/ZzgMqt





Domenica 15 settembre 2019, h 17.00

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese.

Visita giocata per bambini e ragazzi a caccia di animali “reali” e animali “fantastici” appartenuti a Scipione Borghese.

La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/Hocsou





Sabato 21 settembre 2019, h 17.00

I giocattoli della "Mummia" di Grottarossa e il giardino dipinto dell'Imperatrice Livia.

Visita guidata per bambini a Palazzo Massimo alle Terme.

La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/ccoFAc





Domenica 22 settembre 2019, h 10.30

Il Gianicolo di Garibaldi e lo sparo del cannone di mezzogiorno.

Visita guidata per bambini del Parco del Gianicolo e del Museo della Memoria Garibaldina.

La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/QuepC6





Sabato 28 settembre 2019, h 17.00

Safari di pietra.

Passeggiata per famiglie con bambini a caccia di animali di pietra in giro per la città, per conoscere storia, segreti ed aneddoti di alcune Fontane di Roma.

La visita sarà condotta da: Ornella Massa, storica dell’arte, specializzata in studi sociologici e analisi del territorio, e curatrice del ciclo di visite guidate dedicate alla Roma da vivere.

Per ulteriori info goo.gl/cG7GWb





Domenica 29 settembre 2019, h 16.00

I sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere spiegati ai bambini.

Visita giocata per bambini e ragazzi con apertura "speciale" (max 18 bambini più i loro accompagnatori).

La visita "giocata" sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/Hym7Qj



NOTE:

*Per maggiori info consultate il nostro sito web: www.romaelazioperte.it

*Tutte le visite guidate in programma sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

*Il programma potrebbe subire variazioni

*Tutte le nostre visite sono condotte da guide turistiche e operatori didattici esperti nel lavorare con bambini.

*Accessibilità per disabili: in base al percorso di visita. Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione

*In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti le visite potrebbero essere annullate.

*Si consiglia pertanto di consultare l’organizzazione via mail romaelazioxte@gmail.com, al numero al 3383435907; 3494687967 (anche whatsapp)



PRENOTAZIONI

Tel. 3383435907; 3494687967 (anche whatsapp)

E-mail: romaelazioxte@gmail.com

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



BIGLIETTERIA

Gratuito per i nonni

10 euro bambini (età consigliata 4-11)

Altri Accompagnatori adulti che non siano i nonni: €3 (massimo di 2 accompagnatori x bambino).

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

Fratelli e sorelle da 12 anni a 17 anni



IL COSTO NON INCLUDE

Nel costo non sono inclusi eventuali biglietti d'ingresso a musei e siti archeologici.

*Nel caso in cui il numero degli accompagnatori adulti superasse i 15 iscritti sarà nostra cura prenotare per gli adulti l'utilizzo di un auricolare per rendere anche per loro l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante, oltre che a garantire la massima sicurezza per i bambini che saranno sempre in contatto audio con i loro genitori che li seguono mantenendo la giusta distanza che permetterà loro di poter interagire con la guida e gli altri bambini esprimendosi in maniera autonoma e indipendente.​ Il costo dell'auricolare per gli adulti è €2.



SCONTO

Di 1 euro a chi indicherà nella prenotazione: "Letto su Roma Today"