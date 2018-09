Vuoti di Memoria di Ugo Spagnuolo

Inaugurazione giovedì 20 settembre 2018 dalle ore 10.30 alle 13.30 Metro A Porta Furba | Roma



Giovedì 20 settembre 2018 dalle ore 10.30 verrà inaugurato, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Linda Meleo, il Murale Vuoti di Memoria.



Il Progetto artistico, voluto e patrocinato dal Municipio VII di Roma, è realizzato negli ambienti della stazione della Metro A Porta Furba - Quadraro, grazie al contributo dell’artista Ugo Spagnuolo e a cura dell’Associazione Porto d'Arte e Takeawaygallery, ed è la prima iniziativa di Arte Urbana creata con l’ausilio dei cittadini e degli abitanti del posto.



La finalità dell'operazione, che ha visto l'allestimento di un murale di oltre 400 mq, era quella di riqualificare uno spazio comune inteso come non luogo, semplice passaggio, grazie a un’opera pubblica e relazionale.

Diciotto personaggi significativi del quartiere sono stati immortalati in dimensioni monumentali nella quotidianità di un gesto altamente simbolico: la chiusura di alcune bottiglie che nell'opera diventano conserve-documenti da riempire attraverso la propria storia. Il dipinto è inoltre concepito per essere completato, nel tempo, da chi sul Quadraro insiste e vi è legato, persone che l’artista ha incontrato da febbraio 2018 effettuando laboratori in collaborazione con il Liceo Artistico G.C. Argan di Roma ed il Liceo Artistico A. Frammartino di Monterotondo e nelle sedi più varie.



Centinaia di sagome di bottiglie sono colmate quindi dai loro ricordi, trasformando così una stazione della metropolitana in un palcoscenico rivelatore di memoria, privata o collettiva, storica o intima, ove recuperare immagini, reminiscenze, identità.



Il murale è finanziato grazie alla liberalità di privati e aziende che si sono attivati nel tempo. Alle sponsorizzazioni di alcune importanti realtà economiche locali, prima fra tutte l’Harley Rock Crew seguita da De Quintili Panificio & Pasticceria, Elettrica Morlacco e Carlo Carra, si è unito, per quanto concerne i colori utilizzati, Sigma Coatings, attività che da anni supporta attivamente la riqualificazione dei luoghi del quartiere.



INFO

Vuoti di Memoria di Ugo Spagnuolo Murale nella Stazione della metropolitana Metro A di Roma Porta Furba Quadraro

A cura dell’Associazione Porto d’Arte e Takeawaygallery

Coordinamento progetto: Jolena Ceschel e Carlotta Monteverde



Con il patrocinio di Roma Capitale, Municipio Roma VII

In collaborazione con Atac



Con il contributo di Harley Rock Crew, Panificio & Pasticceria De Quintili, Eletrica Morlacco, Carlo Carra. Sponsor tecnico Sigma Coatings

Con il coinvolgimento dei Licei Artistici G.C. Argan di Roma e A. Frammarno di Monterotondo.

Con l'amichevole collaborazione del Matterello Tuscolana



Contatti:

http://www.vuotidimemoria.com/contatti/

portodarte@gmail.com

takeawaygallery@gmail.com



Ufficio stampa

Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca

roberta.melasecca@gmail.com 3494945612

www.melaseccapressoffice.it