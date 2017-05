Vuduvox – EBM old school a Roma

Sequences è un punto di partenza, un luogo astratto tra spazio e tempo, dove il binomio analog/digital è sempre in continuo contrasto, neo-postpunk, psichedelica e nuove tendenze retrofuturiste. Dal vivo i Vuduvox, duo franco-belga ebm, synthpunk; di spalla i romani Last Movement, band più legata a sonorità noise rock/garage/psych, da poco usciti per Bloodrock Records/Goodfellas. Segue tutta la notte aftershow wave, 80's, postpunk, alternative, indie, darkwave, goth, minimal synth, early Industrial ed EBM con Dj Severance, Dj Kowalski, Dj Solaris e Dj Frank Black. Ci vediamo dunque sabato 20 Maggio, nel cuore del Pigneto, al Trenta Formiche, locale punto di riferimento dell'underground romano e non solo, che da anni supporta la scena indipendente, proponendo sempre live di qualità e format trasversali. Rumore di fondo, raggio ultravioletto, larsen cibernetico: VUDUVOX è un duo nervoso che fonde un intenso ritmo elettro a testi prepotenti e "politically scorrect" il cui motto può essere riassunto in "nessun compromesso, nessuna resa". Provenienti dalla piovosa area post-industrial delle Fiandre, le loro incalzanti linee di basso e le batterie minimal fanno a gara con l'electro-perx, riff di chitarra robotici e linee vocali "torment-angosciate". Ma i Vuduvox non sono affatto cloni e propongono il loro sound in attesa di ciò che verrà. Inutile dire quanto questi due bastardi arroganti siano fin troppo freddi, grezzi ed intransigenti per la tranquilla scena francese e per questo si esibiscono il più spesso possibile all'estero. Il loro primo album "Vaudou électrique", rilasciato dalla EKP il 21 novembre 2016, è stato pre-mixato da Dirk Da Davo dei The Neon Judgement e masterizzato da Len Lemeire degli Implant/32Crash e Maurizio Fasolo dei Pankow. È distribuito in tutto il mondo da Audioglobe, Out of Line, POPoNAUT, Rara Avis, Broken Silence, ecc. ed è stato accolto con entusiasmo dalla Bielorussia fino al Brasile. Segretamente, J-C -vox and machines- è anche il frontman dei BUZZ, band francese electro minimal che dal 2006 ha auto-rilasciato cinque album masterizzati da Len Lemeire (Implant) ed eseguiti dal vivo da Lisbona a Stoccolma, dividendo il palco con The Cassandra Complex, Implant, Parade Ground, 32Crash, Spectra Paris, Trisomie 21, Neon Electronics, Luc Van Acker ed altri. Quando infine si è unito anche Olivier T., già GrandChaos e SA42, i due decidono che è tempo per alcuni ritocchi musicali ed un cambio di nome. Nascono i Vuduvox. Mentre negli album dei BUZZ figuravano remix di Dirk da Davo, Implant, David Carretta, Millimetric, People Theatre, HIV+, Bertrand Siffert (The Young Gods), SA42, Void Kampf and Darkmen, tanto per citarne alcuni, altri come i Pankow, Dolls of Pain, Danny Briottet (Renegade Soundwave, Depeche Mode), David Harrow, NTRSN, Combat Voice and Bak XIII hanno collaborato con i Vuduvox. www.facebook.com/pg/vuduvox In apertura puntuali dalle 22.15 i Last Movement, quartetto di space, noise e wave formatosi nel 2011 con base a Roma, che propone live "Bloove", il nuovo album uscito per la BloodRock Records/Goodfellas. www.lastmovement.com Trenta Formiche, Via del Mandrione 3 (zona Pigneto), Roma. Open 22:00, start live 22:15, aftershow 00.30 - 05:00. www.30formiche.it Contributo associativo 5 euro (Ingresso per i soci con tessera Arci). Powered by Trenta Formiche, MetaMorfosi Alternative Club, Enjoy New Wave. Promoted by Junk Culture. www.facebook.com/MetaMorfosiAlternativeClub www.facebook.com/enjoynewwave www.facebook.com/junkcultureroma

