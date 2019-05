Vox Family al teatri de' Servi

scritto e diretto da Francesco Petruzzelli

con Lorenzo Parrotto, Carlotta Mangione, Roberta Azzarone, Irene Ciani,

Giulia Gallone, Michele Lisi, Luigi Biava

in coproduzione con Progetto Goldstein - La Bilancia Produzioni



A chiudere la Stagione amichevole dei Fuoriclasse in collaborazione Teatro dell’Orologio – Teatro de’ Servi ci penserà dal 13 al 15 maggio prossimo lo spettacolo VOX FAMILY firmato da Francesco Petruzzelli e vincitore del Premio InDivenire 2017 nelle categorie miglior Testo, miglior Spettacolo e Miglior Attrice Protagonista.



Sette personaggi per una trama in fondo semplice, ma molto significativa. Mamma si prende cura del figlio Astro, in assenza di Padre, troppo codardo. Ciò che rende tutto grottesco, è la convinzione della Mamma di aver generato in Astro un genio, dotato di intelligenza e abilità fuori dall’ordinario. Un composto di relazioni ironicamente contraddittorie, capaci di ritrarre, attraverso un gioco di multipli, i vezzi delle più classiche dimensioni familiari. Le scene si susseguono con ritmo spiazzante e frequenti incursioni in realtà parallele e degenerate.