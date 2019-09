Voilà Market, appuntamento con l’artigianato di qualità a Roma

Voilà è il nuovo appuntamento con le creazioni handmade in programma per il 14 e il 15 settembre prossimi all’Atelier Montez in Via di Pietralata, 147/A-B, un market di creativi per tutti coloro che amano i prodotti artigianali unici e originali.



Voilà Market attende i visitatori sabato dalle ore 15 alle 21 e domenica dalle ore 10 alle 19 per un week end di creatività dove poter acquistare oggetti da artigiani selezionati (Affinità Elettive, Agostina Lisi, Bianca Flut, Calarisa, Chicca di Sapone, Deamante, Fabricup, Gabrielle Delille creation, Il lato creativo, Labò, Latuamomis, Le orme di Ilaria, Manipuh, Nunapaper, Omphalos, Ondivagando, Passione Raku, Perlaconme, Ricarta Sabò) e partecipare a laboratori creativi adatti a grandi e piccoli per avvicinarsi al “saper fare”. Due giorni per divertirsi in un meraviglioso spazio con un punto ristoro e iniziative pensate per appassionati e famiglie.



Tante le attività tra cui quattro workshop per imparare da artigiani professionisti le tecniche per realizzare i propri oggetti preferiti. Sabato pomeriggio Voilà attende i visitatori con il laboratorio del brand Nunapaper per scoprire i segreti della rilegatura giapponese. Domenica mattina è previsto il workshop del brand Ondivagando dedicato soprattutto ai bambini e ai ragazzi che potranno imparare a costruire un automata. Ognuno porterà a casa il proprio particolare oggetto in movimento Nel pomeriggio ci sarà il laboratorio di Latuamomis per personalizzare oggetti, biglietti di auguri o pacchetti regalo con i timbri “fai da te”. Gli appuntamenti formativi si concluderanno con il workshop sui saponi insieme al brand Chiccadisapone



Voilà Market è ideato e realizzato da We Make, Associazione culturale con sede nel quartiere San Giovanni di Roma divenuta in soli due anni un punto di riferimento per l’artigianato di qualità nel panorama cittadino e regionale. Uno spazio eterogeneo: dagli accessori agli abiti, dai gioielli alle suppellettili, dalle creazioni per i bambini ai prodotti per gli adulti. Dal legno alla ceramica, dalla resina al cotone, dal metallo all'argento. We make unisce passioni diversificate ma tutte Made in Italy.



“Crediamo nella meraviglia di un oggetto nato da un’intuizione, nell'unicità delle produzioni artigianali, nel talento di chi sa stupire, nella scintilla che produce bellezza, nelle ispirazioni folli, nello studio di nuove tecniche, nella competenza di mani che provano, sbagliano, ritentano finché non raggiungono l’obiettivo. Crediamo soprattutto nell'effetto wow che generano le creazioni handmade - dichiarano Licia Longo e Sara Iaconelli, founder di We Make - ecco perché abbiamo scelto creativi che condividano questa idea e che vogliano stupire i visitatori mettendosi in gioco in un market innovativo che valorizza l’artigianato grazie ad un network di eccellenze.