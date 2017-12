Voices - l'evento gospel al Teatro Orione

Ad un anno dalla pubblicazione del fortunato lavoro discografico "Wish You Were Here", tornano sul palco del Teatro Orione Nico Bucci & ROMA GOSPEL VOICES per regalarvi un emozionante concerto di Natale. VOICES è il titolo del tour che vedrà sul palco ben 50 coristi accompagnati da una band dal vivo, esibirsi in brani Gospel e non solo. Tante le sorprese e gli ospiti con cui condivideranno il palco. Acquista i biglietti e non perdere l'evento Gospel 2017 della Capitale.