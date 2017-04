Voglio vederti cantare: il karaoke con The Giornalisti, Calcutta e Coez

Per vedervi danzare ma soprattutto per vedervi cantare coi classici e i nuovi tormentoni della canzone italiana, 2 open mic, un dj, e i brani di Calcutta, Thegiornalisti, I Cani, Coez, ma anche di Lucio Battisti, Dalla, Battiato, Luca Carboni, Donatella Rettore, in un vortice 100% italiano.



Special guest Marco (Thegiornalisti) + to be announced. Non bastasse Ex Dogana allestierà lo spazio con centinaia di palloncini colorati, "manco fosse la festa delle medie" - dicono gli organizzatori.



Ingresso in lista: 5€ fino alle 23, 7€ a seguire, scrivendo il proprio nome sulla bacheca dell'evento.