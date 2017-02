Voglio vederti cantare: il karaoke dell'Ex Dogana. Per vedervi danzare ma soprattutto per vedervi cantare coi classici e i nuovi tormentoni della canzone italiana Ex Dogana vi mette a disposizione due microfoni aperti, un moderatore personaggio della scena romana "da trattare male", un mega schermo che diffonde stralci della storia nostrana coi testi delle canzoni da cantare.

A seguire, davanti alla Grande Madre Juke-Box, votate dal cellulare tra i 10 brani che vedrete in sovraimpressione.

Il brano più votato partitrà automaticamente a tutto volume all'interno dell'Ex Dogana, e così via fino al termine dell'evento. In questo evento inaugurale, potrete scegliere tra più di 300 brani appartenenti al trentennio '60-'90 della canzone italiana.