Dai TheGiornalisti a Coez: voglio vederti cantare i "tormentoni" del 2000

La più grande festa canora open mic di Roma torna sabato 3 marzo in una nuova versione con brani esclusivamente dal 2000 ad oggi. Per vedervi danzare ma soprattutto cantare coi nuovi tormentoni della canzone italiana: 2 microfoni, un dj, un live tributo, ed i brani di Calcutta, Levante, Cosmo, Liberato, Thegiornalisti, I Cani, Coez, Daniele Silvestri, Tiziano Ferro, 883, Carmen Consoli, Verdena, Tiromancino, Mario Venuti, Baustelle, Gazzelle, Coma Cose, Giorgio Poi e tantissimi altri.

In un vortice 100% italiano.

DJ SET:

Voglio vederti cantare sound-system



Parcheggio interno gratuito.

c/o Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10