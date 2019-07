Voglio tornare negli anni '90, lo show

Sabato 10 agosto Rainbow Magicland e la band Voglio tornare negli anni '90 sono pronti a far tornare tutti i partecipanti all'evento indietro nel tempo. Al parco divertimenti di Valmontone, infatti, la festa continua con il format rivelazione del 2019.

"Voglio tornare negli anni '90" si preannuncia come uno show unico, incredibile, emozionante. Un progetto che già sta spopolando in tutta Italia. Da Gigi d'Agostino a Gabry Ponte, dagli 883 agli Eiffel 65. Tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande notte.

Durante l'evento, verranno regalati moltissimi gadget marchiati "Voglio Tornare Negli Anni '90".

Evento in collaborazione con:

Giochi Preziosi

Crystal Ball

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.magicland.it o sull'evento Facebook che trovate qui: https://www.facebook.com/events/561758734354609/