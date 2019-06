Voci dell'Europa all'Auditorium Parco della Musica

Lunedì 8 luglio ore 20.30 all’Auditorium Parco della Musica di Roma il programma europeo Music Up Close Network presenta un importante appuntamento del progetto partito nel 2016: il Coro delle Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto dal Maestro Ciro Visco. Un evento gratuito in cui tutti i partner del progetto introdurranno le canzoni tipiche dei propri paesi d'origine, che verranno eseguite dal coro.

Il programma, rappresentativo di tutte le nazioni che hanno aderito al progetto, prevede l’esecuzione di Hiša di Tadeja Vulc (Slovenia), dei canti popolari Villanella e Sur le Pont d’Avignon (Francia), El Cant dels Ocells di Bernat Vivancos (Spagna), Djeca su voiska najjaĉa di Velimir Miloseviĉ (Bosnia ed Erzegovina), Aan de Amsterdamse Grachten di Pieter Goemans (Olanda), Tovenaar di Josef Sercu (Belgio), Oi, Iezero di Žarko Mirković (Montenegro), Stabat Mater dolorosa di Giovanni Battista Pergolesi (Italia) e si concluderà con l’Inno alla Gioia di Beethoven.

“Music Up Close Network (MUCN): Connecting Orchestral Music to Young Audiences” è un progetto di cooperazione artistica e culturale transnazionale nel settore musicale, finanziato dal Programma Europa Creativa 2014-2020, che ha come obiettivo la promozione della musica sinfonica presso i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

La Regione Lazio è partner di questo progetto di cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è capofila. Le attività regionali, con il supporto tecnico di Lazio Innova e in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, hanno coinvolto studenti e giovani musicisti in una serie di incontri e concerti in tutto Lazio. Un percorso di workshop sul territorio che ha toccato luoghi simbolo della cultura regionale: a Viterbo il Teatro dell’Unione, a Rieti la Biblioteca Paroniana, a Latina il Liceo G.B. Grassi e a Veroli la splendida Abbazia di Casamari.

Il concerto sarà preceduto, nella mattinata e nel pomeriggio, dalla Conferenza Internazionale con la presentazione dei risultati finali del progetto “Music Up Close Network” nel magnifico scenario del Castello di Santa Severa nel Comune di Santa Marinella in provincia di Roma. Sarà l’occasione per raccontare le buone pratiche e presentare le strategie di Audience Development, le attività del partenariato e la digitalizzazione del progetto Music Up che fa della creatività una forza trainante per le nuove generazioni, col sostegno delle politiche regionali culturali e della cooperazione internazionale.

A Music Up hanno aderito numerose altre istituzioni musicali e fondazioni di paesi europei: Orchestre Nationale de Lille (Francia); Auditori-Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra (Spagna); Netherlands Philharmonic Orchestra (Olanda); Montenegrin Music Centre (Montenegro); Sarajevo Philharmonic Orchestra (Bosnia ed Erzegovina); Branimir Slokar Academy (Slovenia); International Yehudi Menuhin Foundation (Belgio).

Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia

lunedì 8 luglio ore 20.30

VOCI D’EUROPA

Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Ciro Visco direttore

Tadeja Vulc Hiša (Slovenia)

Tradizionale Sur le Pont d’Avignon Villanella (Francia)

Bernat Vivancos El Cant dels Ocells I (Spagna)

Velimir Miloseviĉ Djeca su voiska najjaĉa (Bosnia ed Erzegovina)

Pieter Goemans Aan de Amsterdamse Grachten (Olanda)

Josef Sercu Tovenaar (Belgio)

Žarko Mirković Oi, Iezero (Montenegro)

Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater dolorosa (Italia)

Ludvig van Beethoven Inno alla gioia

Per partecipare al concerto e/o alla conferenza vai su www.musicupclose.net e iscriviti gratuitamente agli eventi.