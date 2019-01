Voce live al Fax Factory

Venerdì 1 febbraio la band VOCE torna a suonare live nella cornice del Fax Factory di Roma. Nella eccezionale formazione in duo, chitarra & VOCE, la serata sarà l’occasione di presentare al pubblico non solo i brani del nuovo EP ma anche versioni inedite e nuovi arrangiamenti dei lavori precedenti. Un suggestivo storytelling fatto di musica, emozioni e nuovi racconti.



I VOCE sono: Giulio Voce (Chitarra & Voce principale), Francesco Amici (Chitarra solista & Voce) e Luca Branella (Basso & Voce).



E’ uscito a Ottobre 2018 il primo e omonimo EP firmato Voce. Pop d’autore declinato in 4 brani. Tracklist: Il Barista - C'eri tu - 5 di mattina - Le panchine.

L’EP è stato registrato e mixato presso "Il piano B, progetti sonori" e masterizzato presso il Reference Mastering. Una produzione Franky Rolla Production.