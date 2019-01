VOCE live al Crash Roma

Storie di quartiere, mare e libertà. Il progetto musicale VOCE nasce dal giovane cantautore romano Giulio Voce, che dopo il fortunato esordio da solista decide di intrecciare la sua penna con il groove di Luca Branella (basso) e le pennate di Francesco Amici (chitarra). L’incontro è un mix di sound e suggestioni che acquista ben presto una sua precisa identiTà artistica e musicale.



Mercoledì 16 gennaio la band VOCE suonerà live al Crash Vibes & Wines di Roma, il nuovo locale in zona Trieste tempio dell’eccellenza enogastronomica e musicale.



In un’atmosfera intima e suggestiva, i VOCE presenteranno non solo i brani del nuovo EP ma regaleranno al pubblico anche delle versioni inedite dei precedenti lavori e nuovi arrangiamenti di emozioni tradotte in musica. Non mancheranno le sorprese, a cominciare dalla speciale dedica con cui il gruppo omaggerà, in occasione del ventennale della sua scomparsa, uno dei suoi principali punti di riferimento artistico-musicali, Fabrizio De Andrè.



LA BAND - I VOCE sono tre marinai e la loro Jolly Roger:

- Giulio Voce (Chitarra & Voce principale)

- Francesco Amici (Chitarra solista & Voce)

- Luca Branella (Basso & Voce)



L’EP “VOCE” - E’ uscito a Ottobre 2018 il primo e omonimo EP firmato Voce.

Pop d’autore declinato in 4 brani. L’EP è stato registrato e mixato presso "Il piano B, progetti sonori" e masterizzato presso il Reference Mastering.

Una produzione Franky Rolla Production.



L'EP “VOCE” è disponibile su Spotify, iTunes e YouTube.