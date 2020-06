Yoga e benessere nel Parco “ViVi il Saluto al Sole” a Villa Pamphili

ViVi, collezione di cinque locali che si distinguono per la proposta di una cucina sana e gustosa, “Healthy Everyday”, inaugura oggi, martedì 16 giugno, la 7ª rassegna gratuita di Yoga e benessere nel Parco “ViVi il Saluto al Sole” nella sede di ViVi – Villa Pamphili, che durerà fino a domenica 6 settembre. La rassegna si svolge con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale.

Per tutta l’estate dal martedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle 20:00, accanto al bistrot di Villa Pamphili, le lezioni di yoga gratuite offerte da ViVi saranno un modo piacevole per fare sport all’aperto e respirare l’aria pulita nella tranquillità del bellissimo parco, che con i suoi grandi spazi garantisce anche il distanziamento di sicurezza tra le persone. Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino. Le lezioni di yoga sono adatte a tutte le età, ideali per concedersi un momento di benessere e armonia fisica e mentale. Il “Saluto al Sole” consiste in una sequenza dinamica di 12 posizioni, da realizzare in un movimento fluido, abbinato alla respirazione.

Questa pratica yoga ha numerosi benefici: è molto efficace per allungare e tonificare i muscoli del corpo, aiuta a correggere posture sbagliate, sviluppa concentrazione, coordinazione ed equilibrio, calma la mente e regola il sonno. La rassegna è promossa ormai da sette anni da ViVi, che è consapevole dell’importanza dell’equilibrio psico-fisico incoraggiato con la proposta di cibi sani e biologici all’interno dei locali e di attività benefiche al di fuori. La disciplina dello yoga, in linea con la filosofia ViVi, è un allenamento completo, che attiva contemporaneamente il corpo tramite la sua musculatura e la mente tramite la meditazione.

Lo yoga è adatto anche ai bambini che durante lo “Yoga Bimbi”, ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:00, hanno un’ora di allenamento tutto dedicato a loro, per la fascia di età dai 5 ai 12 anni.

Le novità dell'estate 2020

Quest’anno il calendario si arricchisce con lezioni di TAI CHI, un’arte amata da tanti, ideale da praticare nelle ville all’aperto e con un workshop di 8 lezioni di GYROKINESIS®. Il mercoledì e il giovedì si terranno le lezioni di Tai Chi Chuan con l’insegnante Gian Luca Pellegrini, dalle 19:00 alle 20:00, in contemporanea alle lezioni di yoga. Il Tai Chi affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese; con i suoi movimenti morbidi basati sull’armonia degli opposti Yin e Yang, ha come fine il benessere e la buona salute mediante la ricerca dell’equilibrio fisico, stimolando l’energia del corpo attraverso il lavoro sulla postura, le articolazioni e la respirazione nonché la distensione dei tendini e dei muscoli di tutto il corpo.

Da martedì 30 giugno a giovedì 23 luglio, il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 19:00, la Pre Trainer Lavinia Savignoni terrà un workshop di 8 lezioni di GYROKINESIS®, metodo di riscaldamento che allinea, allunga e potenzia il corpo con uno sforzo minimo, sviluppando

fluidità, potenza, coordinazione, elasticità, tonicità; agisce su muscoli e articolazioni per mezzo di movimenti ondulatori e ritmici e stimola gli organi interni del corpo grazie ad un sistema integrato di respirazione.

Giornata mondiale dello yoga, domenica 21 giugno

Domenica 21 giugno, in occasione della Giornata mondiale dello yoga, si terrà un pomeriggio speciale con gli insegnanti Michela Maltoni, che in questi mesi ha tenuto le lezioni online sulla pagina Facebook di ViVi per accompagnare la community durante il lockdown, e Federico Insabato, fondatore dell’Associazione YogAyur. Si inizierà dalle ore 18:00 fino alle 20:00 con yoga, musica dal vivo e meditazione.

In rappresentanza di Roma Capitale, che ha concesso il patrocinio per la rassegna, parteciperanno il 21 giugno l’Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia e il Presidente della Commissione Sport, benessere e qualità della vita Angelo Diario.

Calendario estate 2020

Dal 16 giugno al 6 settembre

YOGA Dal martedì alla domenica, dalle 19:00 alle

20:00.

YOGA BIMBI

Ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:00.

NOVITA’:

TAI CHI

Ogni mercoledì e giovedì, dalle 19:00 alle

20:00.

NOVITA’:

GYROKINESIS®

Dal 30 giugno al 23 luglio, ogni martedì e

giovedì dalle 18:00 alle 19:00 (8 lezioni).