"Vivi il Saluto al Sole", l’appuntamento gratuito di yoga

Al via la 6ª edizione del Vivi Saluto al sole!, l’appuntamento gratuito di yoga nel parco di Villa Pamphilj offerto da Vivi Bistrot.

Per tutta l’estate, da martedì 18 giugno, prende il via l’attesissimo appuntamento estivo che si svolgerà dal martedì alla domenica dalle 19:00 alle 20:00 di fronte al ViVi Bistrot. Tutto quello che serve è: indumenti comodi e il proprio tappetino da yoga.



La novità del 2019? Lo Yoga dedicato ai bambini dai 5 anni in su! Tutti i mercoledì a partire dal 21 giugno, dalle 18:00 alle 19:00, in compagnia dell’insegnante Aurora de Simoni - esperta docente di yoga per l’infanzia- che terrà lezioni dedicate ai più piccoli.



Yoga e Benessere

Al tramonto, immersi nella tranquillità del parco più grande di Roma, l’appuntamento fisso con la pratica del Saluto al Sole sarà un momento dedicato al benessere del corpo, in contatto con la natura a 360°.

Ideata e sponsorizzata da ViVi Bistrot, ViVi il Saluto al Sole! è un’iniziativa completamente gratuita e aperta a tutti, che mira ad incentivare la vita all’aria aperta, il benessere psico-fisico e l’armonia con la natura, obiettivi che animano da sempre le iniziative firmate ViVi Bistrot.



Yoga e bimbi

Le lezioni per i più piccoli sono un vero e proprio percorso educativo che, grazie a studiati movimenti, regalano una maggiore dinamicità e consapevolezza di se stessi. Giochi dinamici, di equilibrio e rilassamenti creativi: un’ottima occasione per socializzare, migliorare le capacità di apprendimento e soprattutto allontanare lo stress.



Il nostro team

Insegnanti certificati dalla Federazione Italiana Yoga e appartenenti a diverse associazioni culturali del territorio si alterneranno durante le lezioni.

Saranno sei gli esperti che metteranno a disposizione dei partecipanti la propria esperienza: Aurora de Simoni, Federico Insabato, Ginevra Gasperini, Paola Benigni, Angela Carmina e Marina Greco.

Per tutta l’estate dunque, i docenti offriranno i loro preziosi insegnamenti negli spazi esterni al Vivi Bistrot.