Vivi l’Estate con il Rione Cerenova Costantica, tra musica e color party

Un weekend di colori, di musica dal vivo e stand gastronomici. Tutto pronto a Cerenova per Vivi l'Estate, la grande festa organizzata dal Rione Cerenova Costantica, con il Patrocinio dell'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri in collaborazione con Paradise Park.

Sabato 17 e domenica 18 agosto, a partire dalle ore 18:00 nell’area di Piazzale Zambra due giorni di iniziative pensate per le famiglie, per i ragazzi e per i più piccoli, tra musica live, giochi popolari, stand gastronomici ed un divertentissimo color party, quest'ultimo diventato oramai un appuntamento tradizionale degli appuntamenti di festa della città.

“Dopo il grande successo della Notte Bianca dello scorso luglio, la nostra Frazione balneare si anima con un nuovo imperdibile appuntamento, che vede ancora una volta protagonista il Rione Cerenova Costantica, costituitosi recentemente ma già ben inserito nel tessuto culturale della nostra città – ha dichiarato Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri – saranno due giorni di musica e divertimento con tante iniziative per le famiglie, una nuova occasione per trascorrere un fine settimana nella nostra Frazione Balneare in compagnia del Rione locale. Con l’occasione ci tengo a complimentarmi con tutto il Direttivo Rionale per il grande lavoro che sin dal suo insediamento svolge con passione e amore per il nostro territorio, divenendo sin da subito un punto di riferimento per il territorio”.

Ricco e variegato il programma. Stand aperti sia il sabato che la domenica dalle ore 18:00.

Il sabato si comincia con giochi popolari a squadre per bambini dai 5 ai 10 anni. Alle 21:00, al Garden Fruit, spettacolo musicale dei “Pulse Against Boredom”. A seguire, il Willy Rock cafè presenta serata DJ SET con Dj Andro1x e spazio ai colori con il color party.

Il giorno seguente, ancora giochi per i più piccoli e dalle 19.30 spettacoli musicali, con l’esibizione di un gruppo emergente di Cerenova, gli “Scorpion’s Fire” e a seguire gli Stonehenge, già protagonisti di diverse serate musicali a Cerenova. A seguire, ancora musica al Garden Fruit con i Radiofonica, fino a chiusura della manifestazione.