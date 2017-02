Vivere senza supermercato - Presentazione libro

Risparmiare soldi e tempo, guadagnandoci in salute e qualità della vita. Come? Dicendo addio al supermercato. Può sembrare impossibile, ma c'è chi lo ha fatto. Elena Tioli, 34 anni, vive e lavora a Roma, da oltre due anni non entra in un supermercato. La bizzarra idea, nata come buon proposito a gennaio 2015 per provare a supportare con i propri soldi un'economia più buona, sostenibile e solidale, ridurre il proprio impatto ambientale e migliorare la qualità dei propri consumi, si è presto tramutata in un vero e proprio stile di vita. Un nuovo modo di fare acquisti, alternativo alla grande distribuzione, raccontato nel libro "Vivere senza supermercato - storia felice di una ex consumatrice inconsapevole", edito da Terra Nuova. Un libro che parla del come e del perché fare una spesa più critica e consapevole può migliorare la nostra vita, quella degli altri e il nostro pianeta. Non un manuale di autoproduzione, né una guida o una bibbia del vivere sostenibile, bensì l'esperienza, molto personale, di chi con i propri soldi ha deciso di provare a incentivare un altro mercato, un altro modo di produrre e lavorare, attraverso un modo diverso di consumare, con risvolti sorprendenti e inaspettati. Che verranno presentati domenica 19 febbraio 2017, dalle ore 17.00 al Millepiani (Via Nicolò Odero n.13, Roma, zona Garbatella). Al termine della presentazione del libro, a cui parteciperanno tante realtà che ruotano attorno a un'economia alternativa e sostenibile, al consumo critico e solidale, sarà offerto un aperitivo da L'Alveare che dice Sì, con prodotti locali, bio, a km0, cucinati da Hamza Fahmi, tra gli ideatori della StartUp "FUGEES-ATIPIC" integrazione attraverso Musica, Cibo, Bellezza (Sound-Food-Beauty).