Vivere in un paese sismico: il caso del Lazio e di Roma

Il contesto geodinamico del Mediterraneo, la struttura geologica dell'Appennino centrale, sono gli elementi che generano e condizionano i terremoti nella nostra regione, determinando l'ampiezza dei fenomeni, come dimostrato nella recente e grave sequenza sismica dell'area di Amatrice e Monti della Laga ,contribuendo a modellare la stessa morfologia del territorio. Luoghi archeologici, monumenti, testimonianze storiche, consentono di ricostruire la storia degli effetti sismici di sito in Roma, la permanente convivenza con questi, delle popolazioni dai tempi protostorici, dimostrando la precocità dei primi tentativi di mitigazione dei fenomeni. Per i non iscritti all'Associazione è prevista una quota di ingresso di € 5,00, mentre per gli iscritti e studenti di € 3,00. Gratuito per studenti della Sapienza Università di Roma e dell'Università degli Studi Roma TRE. L'iscrizione all'Associazione Hipparcos prevede una tessera annuale: 50 € per il I anno, 30 € per il rinnovo annuale. Contatti: Telefono: Dott.ssa Ludovica Ruggiero (3299864826) Email: info.hipparcos@gmail.com