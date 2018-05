PER LA RASSEGNA MUSICALE A CURA DI SQUILIBRI EDITORE

GIOVEDI’ 24 MAGGIO “VIVA IL RE!”



Per la rassegna musicale di scena al Teatro Tor Bella Monaca a cura di Squilibri editore giovedì 24 maggio è in programma VIVA IL RE!

Un’immersione nelle atmosfere magiche delle musiche per banda per ravvivare con un sound trascinante e festivo le trame di una rinnovata canzone d’autore che assume così insolite e affascinanti modulazioni ritmiche, con la complicità di musicisti di straordinario spessore.

Con Massimo Donno e con Gabriele Mirabassi, Alessandro D’Alessandro, Antonella Costanzo ed molti altri ospiti…



giovedì 24 maggio ore 21







Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30

Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19

promozione@teatrotorbellamonaca.it

www.teatrotorbellamonaca.it - www.teatriincomune.roma.it

