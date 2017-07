Vittorio Sgarbi con EsotericArte a Le Terrazze Teatro Festival

Grande chiusura di stagione per la kermesse che ha portato in scena la migliore comicità italiana: Le Terrazze Teatro Festival. Sabato 29 luglio, sul palco l'attesissimo spettacolo di Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi a Le Terrazze Teatro Festival

Vittorio Sgarbi porterà in scena “EsotericArte” che segue un percorso non convenzionale e decisamente emozionante, all’interno dei mille anni del Medioevo. In questa serata Sgarbi, insieme ad Elio Crifò autore e ideatore dello spettacolo, metteranno in risalto alcune caratteristiche delle più grandi opere del Medioevo raccontandone sfumature e cogliendone tutti gli aspetti anche quelli più esoterici. Uno spettacolo imperdibile con biglietti a prezzi scontati per i lettori di RomaToday.