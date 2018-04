Viti e Seccafieno live all'Auditorium. Luca Seccafieno e Fabrizio Viti suonano insieme da molti anni, e la loro attività concertistica è presente sul palcoscenico nazionale ed internazionale.

Di estrazione classica - l'uno già prima tromba dell'Orchestra da camera di Venezia, l'altro docente di pianoforte in conservatorio - sono accomunati dalla curiosità in campo musicale ed hanno maturato varie esperienze del mondo jazz, del pop rock e della musica per film.

Questa loro poliedricità musicalie li porterà, in questo concerto, a rielaborare la musica dell'Est di Arutunian, quella di Theo Charlier, le coinvolgenti atmosfere di West Side Story e la rapsodia per eccellenza: la Rapsodia in Blue di George Gershwin.

Un recital dai mille colori in cui il timbro degli strumenti sembra esser fagocitato dalla forza musicale delle composizioni.