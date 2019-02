ANDREA DE ROSA in VITALICO BULIMICO 15 anni di schizofrenia comica

7 marzo 2019 ore 21:00

PARIOLI THEATRE CLUB



"Il primo che ha scagliato verso il nemico una parola ingiuriosa piuttosto che una freccia è stato il fondatore della civiltà".



Prendendo in prestito le parole di John Hughlings Jackson, Andrea De Rosa porta in scena per la prima volta lo spettacolo "Vitalico Bulimico - 15 anni di schizofrenia comica".

Giovedì 7 marzo alle ore 21:00 al Parioli Theatre Club di Roma, l'esilarante attore romano coinvolgerà il suo pubblico con un'arringa tragicomica in cui verranno raccolti il meglio (e il peggio) dei suoi primi quindici anni di pazzia comica, un ironizzare su sé stesso e ciò che lo circonda, dagli anni della scuola agli atti impuri, dai cartoni "porno" animati alla televisione dei buoni sentimenti...arrivando ad oggi, in un'ora di auto-terapia.



Lo spettacolo Vitalico Bulimico fa parte della Rassegna Indie curata da Alessandro Bardani e Francesco Montanari



PARIOLI THEATRE CLUB

Via Giosuè Borsi, 20

Roma



Info e pronotazioni: 333.9951643



PREZZI:

INTERO 19,00 €

RIDOTTO 14,00 €