Vitalic live show all'Ex Dogana

Vitalic all'Ex Dogana. Una vita passata tra acid, techno, house e rock. Cresciuto nella scena elettronica francese, muovendo i primi passi con artisti del calibro di Dj Hell e The Hacker. Ora, una star mondiale. Pascal Arbez-Nicolas in arte Vitalic torna a Roma con un esclusivo show live il suo ultimo fatica album intitolato "Voyager". Vitalic sarà a Roma, in consolle all'Ex Dogana, l'8 aprile 2017.

Ex Dogana w/ L-EKTRICA & Amigdala

Main Room

Vitalic Official live show

Andrea Esu & Fabrice

Cocktail Bar

Phonola

Georgia Lee

D_Hanger



Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10 - Roma

Parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti