"The Simon & Garfunkel Legend", gli Hazy Shades in concerto al Vitala Festival

Il Vitala Festival ospita l'8 giugno il concerto degli Hazy Shades "The Simon & Garfunkel Legend". Le canzoni di Simon & Garfunkel, hanno attraversato indenni 50 anni di storia, passando dalle prime apparizioni di Tom & Jerry sino ai concerti più famosi come Central Park o Live On Stage.

Sul palco del Teatro San Genesio le voci di Andrea Dorigotti (anche alla chitarra) e Daniele Grammaldo, accompagnati dalle chitarre, il mandolino e il flauto di Bernardo Nardini, il basso di Andrea Scordia, il pianoforte di Luca Benvenuto, la batteria di Alessandro Accardi e il sassofono di Christian Vilona proporranno l'atmosfera originale delle canzoni di Paul e Artie il che significa riscoprirle e riassaporarle nel loro contesto più vero e libero da ogni altra influenza musicale.

Un concerto imperdibile, dedicato alle sensazioni che hanno fatto amare un repertorio intenso e dal fascino indiscusso, reso intramontabile dalle musiche e dalle poesie di Paul Simon e dalle armonie di Art Garfunkel. Una serata di grande musica, senza tempo, per un concerto ed evento indimenticabile per tutti gli appassionati e non solo.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, alla settima edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati. Ringraziamo i nostri sostenitori e il pubblico che segue la rassegna per il rinnovato interesse in questa nuova edizione del festival.