Daniele Bosi "Magic Harp" al Vitala Festival

Il 15 settembre prenderà il via la 7° edizione della Rassegna Musicale Vitala Festival presso il Teatro San Genesio di Roma. Ad inaugurare la nuova stagione, un grande concerto-evento dedicato al Blues con protagonista Daniele "Magic Harp" Bosi, accompagnato da una band di acclamati musicisti, la Little Blues Orchestra composta da Vincenzo Icastico (voce, chitarre, ukulele),Lucio Gnessi (voce e chitarre),Simone Di Leo (basso), Simone Buzi (tromba),Dario Martellini (trombone), Roberta Sperduri (percussionista). Special guest della serata saranno Davide Pistoni (voce e pianoforte), Lucy Campeti (voce) e Frank Isola (batteria).

Romano, 60 anni, giornalista, musicista ed autore, Daniele Bosi ha una pluriennale passione per il Blues e la ricerca di quelle sonorità classiche della cultura dei neri d'America. Per anni con la Blues Alleys Band ha portato in giro una pastorale didattico/musicale, volta a far conoscere ad un pubblico sempre più vasto, la storia del Blues dalle sue origini ai giorni d'oggi. Apprezzabili le sue collaborazioni con nomi del calibro di Roberto Ciotti, Rudy Rotta, Fabio Treves, Nathaniel Peterson, Stefania Calandra, Raffaella Misiti, Lucy Campeti, Eric Daniel, Mike Applebaum, Luciano Gargiuolo, Gennaro Porcelli, Fabio Cerrone, Davide Pistoni, Luca Casagrande, Roy Young e Ritchie Kotzen. Duetta con Buddy Whittington al Jailbreak di Roma nell'ultima data del tour mondiale 2011 del mitico chitarrista texano, per anni con John Mayall. Produce i concerti romani di John Luis Walker e Mud Morganfield, primogenito del grande Muddy Waters. Nel luglio del 2012 viene premiato come miglior musicista di Roma Capitale nella splendida cornice del Campidoglio con un premio alla carriera, per il suo impegno nella diffusione del Blues e delle culture ad esso collegate.

Magic Harp spazierà dalle atmosfere soffuse e primordiali del Blues del Delta, dove le sonorità classiche di quei luoghi, sono state fondamentali pilastri per la storia e lo sviluppo di tutta la musica moderna, fino a raggiungere idealmente Chicago e quelle sonorità elettriche classiche del Blues Metropolitano; percorrendo musicalmente ed attraverso un affabulante racconto, le Sue strade del Blues.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, alla settima edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, che presenta un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali che verranno ospitati.