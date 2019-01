“La vita è 'na partentesi" al Teatro Greco

Teatro Greco



Ornello, è un barbone che vive nella periferia di Roma, insieme al suo colto collega di sventure Novello, che lo schernisce di continuo per la sua ignoranza. Ornello sogna le luci della ribalta e Novello, nonostante il bene che gli vuole lo deride per questo suo strampalato sogno, ma durante la notte, la contrapposizione tra magia e realtà animeranno un fantastico “spettacolo nello spettacolo” dove anche l’amore e l’amicizia avranno la loro parte. Il finale sorprenderà tutti arrivando in maniera rocambolesca ed emozionante.

Canzoni, musiche, e fantasiose coreografie coloreranno questa emozionante favola.



POLTRONISSIME €20

POLTRONE: €18



Spettacolo di e con Avio Focolari, musiche di Davide Pistoni.



15, 16, 22, 23 Febbraio 2019 ore 21

17 e 24 Febbraio 2019 ore 17



Per info e prenotazioni petracheng @yahoo.it

338.3609134