Trastevere: vicoli, tradizioni, storia e poesia!

Non sei venuto a Roma se non sei stato a Trastevere;

Nun sei de Roma si nun conosci Trastevere!



Trastevere, l'antica "XIV regio augusti" è il cuore pulsante dell’Urbe, con le sue storie e leggende, tradizioni e curiosità, architetture antiche e moderne.Con una passeggiata nei vicoli, oggi della "movida romana", scopriremo la storia e le tradizioni di Trastevere e, entrandone nel vivo con la poesia, conosceremo i Trasteverini. Da quartiere “ai margini” a cuore della “Movida”, che conserva intatta la “Festa de Noantri”, unica festa di antica tradizione ancora oggi esistente e molto altro ancora!



Relatrici: Isabella e Anna Maria



Appuntamento a Piazza Trilussa, statua alle ore 20:45.



Adatta agli amici a 4 zampe!



Contributo visita: 10 euro.

Convenzionati: 9 euro

Studenti: 8 euro.

Minori di 18 anni: gratis.

Repliche gratuite, se accompagnati da un pagante.



