Il cimitero degli artisti e dei poeti

A Testaccio, nascosto dalla Piramide di Caio Cestio, si trova il leggendario Cimitero Acattolico, conosciuto come "Cimitero degli inglesi" o "Cimitero degli Artisti e dei Poeti", un non-luogo che da Roma non ti aspetteresti mai, «una mescolanza di lacrime e sorrisi, di pietre e di fiori, di cipressi in lutto e di cielo luminoso, che ci dà l’impressione di volgere uno sguardo alla morte dal lato più felice della tomba», così scriveva Henry James.



Qui giacciono sepolti i "romantici" John Keats e Percy Bysshe Shelley, il "beat" Gregory Corso, "La morte segreta" di Dario Bellezza, "Le ceneri di Gramsci", "Quer pasticciaccio brutto" di Carlo Emilio Gadda, la "Roma" di Richard Krautheimer, i figli di Guglielmo Marconi, il fisico Pontecorvo, e ancora carbonari, massoni e fanciulle misteriose che vi accompagneranno a conoscere tutti i segreti di questo cimitero settecentesco nascosto nel cuore di Roma.



