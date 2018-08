Auditorium di Mecenate

Apertura straordinaria per il gruppo di PAN Archeologia

Chi non conosce il celebre Mecenate, amico stretto e collaboratore di Augusto? Nel quartiere Esquilino, in via Merulana, si conserva una sala semisotterranea decorata da splendidi affreschi, unico resto del complesso appartenente proprio a Mecenate, consigliere dell'imperatore e protettore di artisti e poeti, tra i più noti Orazio e Virgilio.

Entreremo all'interno dell'ampia aula con abside semicircolare, visiteremo il monumento tradizionalmente conosciuto come Auditorium che faceva parte di un complesso residenziale più ampio: la lussuosa residenza fatta costruire da Mecenate eseguendo grandi lavori tra i quali la bonifica del sepolcreto che si estendeva subito fuori le Mura Serviane. Con il nostro archeologo, scopriremo la funzione dell'aula e ricostruiremo lo sfarzo e lo straordinario lusso che decorava la villa del famoso Mecenate.

Un'occasione da non perdere dato che il sito è normalmente chiuso e accessibile solo su prenotazione per i gruppi. Completeremo il percorso con una breve passeggiata che ci condurrà davanti al cosiddetto Arco di Gallieno, in un angolo nascosto di Roma!

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h. 16.45, Largo Leopardi (Via Merulana, altezza Teatro Brancaccio).

Quota di partecipazione: €8 (Soci 2018), €10 (non Soci)+ biglietto di ingresso: per i Residenti €5 (Intero), €4 (ridotto possessori Metrebus e Bibliocard); gratuito per i possessori MIC Card.

NON Residenti: €6 (Intero), €5 (ridotto).

Durata: 1h30 circa.

Minimo partecipanti 8 persone, massimo 20.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 agosto, h. 18.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.



PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero:

393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

Gallery