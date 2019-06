Visite Guidate Teatralizzate, il nuovo modo di conoscere Roma

Avete mai pensato di poter incontrare Michelangelo, passeggiare con i Borgia e stringere la mano al mitico Trilussa? Ebbene sì, a Roma si può! A grande richiesta e con un calendario ricco di sorprese e cavalli di battaglia tornano, per il 10° anno consecutivo le VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE, sold out per tutte le repliche nelle scorse edizioni. I VIAGGI DI ADRIANO propone quest'anno ben 52 appuntamenti, per conoscere Roma in un modo assolutamente innovativo e per entrare in contatto con la storia e i suoi protagonisti. L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. Dal 21 giugno al 28 settembre, le visite guidate teatralizzate portano in scena...la storia!



“E' incredibile quanto il pubblico abbia aderito ed apprezzato questa idea de la visita guidata teatralizzata! In 10 anni di attività c'è stato un coinvolgimento straordinario per questo progetto che propone finalmente un modo nuovo e ormai consolidato di vivere la storia di Roma. Una guida abilitata ed un cast di attori professionisti – raccontano Piero Giovinazzo, Direttore del Tour Operator I VIAGGI DI ADRIANO e Luca Basile, autore del Format delle visite teatralizzate e regista della FENIX1530 – permettono al pubblico di ritrovarsi a tu per tu con i Borgia, Michelangelo, Caravaggio, il Marchese del Grillo, Trilussa, Mastro Titta e tanti altri protagonisti della storia di Roma. Tutto questo passeggiando tra le strade e le meraviglie architettoniche della città.

La visita più gettonata in questi 10 anni? Certamente i due must che rendono Roma ancora più viva: la Roma del Marchese del Grillo e Caravaggio a Roma, Vita e opere.



L'innovazione, ormai consolidata, della visita teatralizzata è stupefacente: non esistono più barriere tra palcoscenico e poltrona. Il teatro esce dal teatro e si trasforma in storia viva nella scenografia più bella del mondo: le strade e i monumenti della Città Eterna.

I VIAGGI DI ADRIANO e la FENIX1530 Luca Basile production

presentano per l'Estate Romana 2019, opere già apprezzatissime dal pubblico ed imperdibili novità:



I BORGIA: IL POTERE DEL MALE. Sette attori e una guida in un suggestivo percorso nel cuore della Roma dei Borgia sveleranno storia e retroscena della loro vita raccontati dagli stessi protagonisti quali Alessandro VI, Rodrigo, Cesare o Lucrezia.

Date. Giugno: venerdì 21 e 28 ore 21.30. Luglio: venerdì 05, 12, 19 e 26 ore 21.30. Settembre: sabato 07, 21 e 28 ore 21.00 - venerdì 13 ore 21.30

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO. A spasso col Sor Marchese e altri quattro personaggi che insieme alla nostra guida sveleranno l'identità del vero Onofrio del Grillo e dell'epoca in cui visse.

Date. Giugno: venerdì 21 e 28 ore 21.30. Luglio: venerdì 05, 12, 19 e 26 ore 21.30. Agosto: venerdì 2, 9 e 30 ore 21.30 e sabato 24 ore 21.00. Settembre: venerdì 06, 20 e 27 ore 21.30.

CARAVAGGIO A ROMA VITA E OPERE. Nei luoghi in cui visse il grande pittore, una guida vi porterà a conoscenza delle opere romane e quattro attori ripercorreranno le vicende e i protagonisti dei 14 anni di Caravaggio a Roma. Date. Giugno: sabato 29 ore 21.00. Luglio: sabato 6, 13 e 27 ore 21.00. Agosto: venerdì 02 ore 21.30, sabato 24 e 31 ore 21.00



MICHELANGELO: IL CUORE E LA PIETRA. Il “divino” Michelangelo raccontato in un percorso che tocca alcuni dei momenti più alti della sua carriera, tra le strade e i luoghi frequentati, alla scoperta di personaggi come Papa Giulio II, Vittoria Colonna, Raffaello o Paolo III Farnese, interpretati da cinque attori. Date. Giugno: sabato 08, 22 e 29 ore 21.00. Luglio: sabato 13, 20 e 27 ore 21.00. Settembre: venerdì 06 ore 21.30 e sabato 28 ore 21.00



LA LAMA DI MASTRO TITTA: TOUR NELLA ROMA DEL PAPA RE. Mastro Titta, 'er boja de Roma', 68 anni di attività, la lama del papa, 514 persone uccise, eppure persona serena e affabile, rispettata. E se la sua storia fosse raccontata dalle sue vittime? Un vero viaggio nel tempo fino all’epoca del Papa Re con una guida e 3 attori che racconteranno la storia, le contraddizioni e i retroscena del temibile Mastro Titta. Date. Giugno: sabato 22 ore 21.00. Luglio: venerdì 05, 19 e 26 ore 21.30. Settembre: venerdì 06 e 27 ore 21.30, sabato 14 ore 21.00

A SPASSO CON TRILUSSA. Un percorso tra l’onirico e il reale, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del cuore storico della Città Eterna in compagnia di una guida, di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore. Date. Giugno: sabato 22 ore 21.00. Luglio: sabato 06 e 20 ore 21.00. Agosto: sabato 03 ore 21.00. Settembre: venerdì 13 ore 21.30 e sabato 28 ore 21.00



LA ROMA DEL CONTE TACCHIA. Il Conte Tacchia, invenzione cinematografica o personaggio reale? Una guida e due attori vi sveleranno la sua vera identità in una divertentissima e nuova visita guidata che ripercorre le storie della Roma umbertina. Date. Luglio: sabato 13 ore 21.00. Agosto: sabato 03 ore 21.00. Settembre: sabato 07 ore 21.00



CLARETTA PETACCI: L'AMORE DEL VENTENNIO NELL'EUR MONUMENTALE. DIVIDE ET IMPERA: ASCESA E DECLINO DI ROMA. Uno storico dell’arte e tre attori vi faranno rivivere i momenti concitati che segnarono la caduta del Fascismo raccontati da Dino Grandi, Galeazzo Ciano, Italo Balbo e dal suo più grande amore, l’amante Clara Petacci. Date. Giugno: sabato 29 giugno ore 21.00. Luglio: sabato 20 ore 21.00. Settembre: sabato 21 ore 21.00



MAZZINI E GARIBALDI PRIMA CHE FOSSERO MILLE. Rievocazione teatralizzata e visita guidata nel Museo Garibaldino di Porta San Pancrazio in apertura straordinaria e sul Colle Gianicolo in occasione del 150° anno della Repubblica Romana ripercorrendone i momenti più importanti, toccanti e d’azione. Date. Settembre: sabato 14 e 28 ore 21.00



Le visite guidate teatralizzate nascono nel 2009, grazie alla collaborazione tra I VIAGGI DI ADRIANO e la FENIX1530 di Luca Basile. Il format ideato dal regista Luca Basile è ormai diventano un must a Roma e in altre città del Lazio. Migliaia di persone amano conoscere Roma, incontrando vis-à-vis i vari protagonisti che l’hanno resa eterna. Nel corso di ogni visita, la guida descrive i luoghi e gli attori in costume, con testi originali, interpretano i protagonisti della visita stessa, permettendo al pubblico di vivere un'esperienza a 360°. Il cast vanta la presenza di giovani interpreti di spicco del panorama teatrale contemporaneo, come Luca Basile, Valerio Di Benedetto, Viviana Colais, Vanina Marini, Matteo Quinzi, Giovanni Bonacci, Max Genco, e Simone Giacinti.



