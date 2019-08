Visite guidate e tour di Roma: le offerte di GetYourGuide

Durante il mese di agosto visitare Roma con i suoi monumenti storici e le sue attrazioni è un'esperienza indimenticabile. Tuttavia, spesso questa è resa complicata dalle lunghe ore di attesa in coda per le biglietterie o dalla difficoltà che si riscontra nella scelta dei percorsi migliori.

GetYourGuide è un ottimo rimedio per orientare i turisti nella scoperta di tante città come Roma, proponendo diversi pacchetti per saltare la fila, avere una guida ed una selezione completa, che permetta di godersi i tour della città senza preoccupazioni.

Come fare?

Basta un semplice click per prenotare online visite e tour e godersi a pieno la propria vacanza. A tal proposito, abbiamo selezionato per i lettori di RomaToday, una serie di offerte per visitare Roma e i suoi monumenti storici.

Per selezionare l'offerta che fa al caso vostro, cliccate sul tour che desiderereste fare:

Una visita di due ore con accesso rapido, completa di autoguida.

Ingresso immediato alla Basilica di San Pietro, completo di audioguida.

Tour di 3 ore del Vaticano con ingresso prioritario e audioguida.

Tour di 1 ora con accesso prioritario al Colosseo. Visita ai primi 2 livelli del maestoso Anfiteatro Flavio.

Tutte le informazioni sulle condizioni di utilizzo delle offerte sono presenti all'interno dei siti indicati, cliccando sul tour che si preferisce.