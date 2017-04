VIsita Terme di Caracalla

Approfittando dell'apertura gratuita visiteremo uno dei complessi termali più imponenti e meglio conservati, le Terme di Caracalla, la cui costruzione ebbe inizio intorno al III secolo. Le Terme di Caracalla, uno dei più grandi e suggestivi complessi monumentali dell'antica Roma, sono un esempio di come, con l'impero, per tenere il popolo romano occupato, abbiano dato l'avvio alla costruzione di imponenti e monumentali bagni pubblici, centri essenziali della vita comunitaria, aperti a tutti gli strati della popolazione. Le terme non erano, infatti, solo un edificio per il bagno, lo sport e la cura del corpo, ma anche un luogo per il passeggio e lo studio. Appuntamento: orario 15:00 - Dove: Viale delle Terme di Caracalla, 52- Prezzo: per la visita € 10,00 adulti, € 5,00 minori. Per tesseramento annuo € 5,00, gratuito per i minori. LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE PER MAIL O PER TELEFONO AI SEGUENTI CONTATTI ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE PRECEDENTI ALL'EVENTO. prenotazione@romaspasso.com - 3927173262 n.b. L'iscrizione all'associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni che vogliono partecipare alle nostre visite guidate. Si rammenta ai soci di portare sempre la tessera associativa. In caso di smarrimento vi invitiamo a comunicarcelo e vi sarà fornito un duplicato.