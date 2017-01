Visita spettacolo al Teatro Argentina

Un'occasione unica per scoprire uno dei teatri storici di Roma: con gli attori dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" percorreremo un itinerario molto particolare nei luoghi più suggestivi dello storico Teatro Argentina. Dopo un'introduzione storico-archeologica sull'importante Area Sacra di Largo Argentina e sulle sue vicende urbanistiche, entreremo nello storico Teatro per una visita spettacolo itinerante che ci condurrà dal foyer al palcoscenico, ai sotterranei. Gli attori daranno voce alle grandi opere teatrali: si reciteranno Luigi Pirandello, le cronache dei viaggiatori stranieri di passaggio a Roma, i divertenti sonetti del Belli ed infine l'orazione funebre di Antonio nel Giulio Cesare di William Shakespeare. INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 10.20, Via di Torre Argentina ad angolo con Via dei Barbieri. Quota di partecipazione: €8 (Soci 2017), €10 (non Soci) comprensiva del biglietto per la visita spettacolo. Durata: 2h. Posti LIMITATI a 25 partecipanti. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

