Visita agli Scavi di Ostia Antica

Porto della città di Roma, situata alla foce del fiume Tevere, conserva ancora oggi intere strade ed edifici romani intatti. Passeggiando al suo interno ci si fa una vera idea di come dovevano essere le città romane a quell’epoca e di come si vivesse e cosa si facesse ogni giorno. La città si sviluppava sui noti assi viari romani: due vie principali che si incrociavano ad angolo retto al centro, il cardo e il decumano massimi che uscivano dalla città attraverso quattro porte nelle mura. I principali edifici che visiteremo saranno il Foro, all’incrocio tra cardo e decumano massimo, il Teatro con il Piazzale delle Corporazioni, il complesso termale di Nettuno, le Taberne, dove potremo osservare dove i romani acquistavano le merci e dove mangiavano, gli edifici abitativi e le latrine, per curiosare dove i Romani andavano al bagno ogni giorno, questa testimonianza davvero eccezionale poiché a Roma non esistono più testimonianze simili. Vivrete cosi ad Ostia Antica una “vera giornata da antico romano”



Appuntamento ore 15.30 Davanti alla Biglietteria degli Scavi di Ostia Antica in Viale dei Romagnoli 717 - Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore e 30 minuti circa

Visita interna del sito di Ostia Antica con percorso semplificato (visita delle rovine più importanti e famose: Teatro, Terme Nettuno, Foro, Thermopolium, Molini, Casa di Amore e Psiche, Taberne Pescivendoli, Terme del Foro e Latrine, Domus Fortuna Annonaria, Caserma dei Vigili)



Ingresso Scavi Ostia Antica € 0.00 per tutti in occasione delle giornate gratuite stabilite nel 2019. Biglietto già ritirato dalla guida



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni), noleggio auricolari di € 2.00 (se il gruppo supera le 30 persone)



