Visita musicale del borgo di Nemi

In occasione della manifestazione "Borgo Divino" (11, 12 e 13 maggio) la Pro Loco Nemi, in collaborazione con il progetto CHARMED per la rivalutazione del territorio di Nemi, organizzerà la visita guidata musicale del borgo di Nemi sabato 12 maggio e domenica 13. Durante la visita il turista andrà alla scoperta della millenaria storia del borgo di Nemi e delle sue tradizioni, attraverso un percorso che passerà lungo i caratteristici vicoli del centro storico e che sarà accompagnato dalla presenza di suonatori e danzatori del gruppo di danza popolare Terra Nemorense. Ad ogni tappa del percorso la spiegazione sarà seguita da una breve performance, fino ad arrivare, alla fine, alla terrazza degli innamorati, che si affaccia sul lago, dove la guida illustrerà i racconti degli amori mitologici protagonisti della vallata nemorense. Appuntamento alle ore 16 al Punto Informazioni Turistiche di Piazza Roma. Per info e prenotazioni rivolgersi al PIT al numero +39 069368819 (Lun - ven 10-16) oppure al numero +39 328 866 1732 (Pina) per email all’indirizzo info@charmed-nemi.eu. Prezzo visita: 2 euro.

https://www.youtube.com/watch?v=Bbv_TdZtcyo