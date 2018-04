Villa Medici al Pincio

Villa Medici: il giardino e gli appartamenti di Ferdinando de' Medici al Pincio



Nel 1576 il cardinal Ferdinando de’ Medici fece realizzare uno dei palazzi più eleganti e mondani, il cui profilo inconfondibile domina ancora oggi la sommità del Pincio.

La residenza, abbellita esternamente da rilievi antichi, e internamente da superbi affreschi, fu concepita per esaltare il potere e il prestigio della famiglia dei Medici.

I giardini, da cui si gode una vista unica, conservano l’armoniosa architettura tardo rinascimentale, con le stesse specie botaniche previste nel XVI secolo, e sono impreziositi dallo Studiolo di Ferdinando de’ Medici, splendido esempio di decorazione a grottesca incastonato all’interno delle Mura Aureliane.

