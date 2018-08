Visita guidata a Villa Adriana

Villa Adriana a Tivoli



La villa imperiale sorge su un pianoro tufaceo alle pendici dei monti Tiburtini, delimitato da due corsi d’acqua.



L’estensione complessiva è ancora sconosciuta anche se doveva essere maggiore dei 120 ettari sui quali attualmente si estende. L’imperatore Adriano aveva scelto questo posto proprio perché aveva a disposizione un ampio territorio verde, ricco di acque, ben collegato e a poca distanza da Roma, da cui si potevano estrarre i materiali utili alla costruzione quali tufo, calcare da calce, pozzolana e marmo.



L’intero complesso viene suddiviso in due fasi costruttive: la prima dal 118 al 125 d.C. e che dovrebbe aver visto la realizzazione della maggior parte degli edifici e la seconda dal 133 al 138 d.C. L’area visitabile copre solo 40 ettari ma comprende tra gli edifici più scenici al mondo, tra questi basta citare il teatro marittimo, ossia il rifugio dell’imperatore quando amava stare in completo relax e dotato di tutti i comfort tra cui un piccolo impianto termale, nonché lo scenico Canopo terminante con il Serapeo, a ricordo del canale che collegava Alessandria all’omonima città sul delta del Nilo, famosa per le feste notturne che vi si svolgevano.



La visita mostrerà i maestosi edifici che compongono la villa con le ultime novità emerse dai recenti scavi.





