Visita Guidata, Via Giulia: arte, storia, curiosità

Passeggiata serale per scoprire una splendida via rinascimentale nel cuore di Roma.



Nel 1508 papa Giulio II Della Rovere affida all'architetto Donato Bramante il progetto per la realizzazione di una maestosa strada di collegamento tra il Ponte Sisto e la “Ripa dei Fiorentini”.

Nasce così la “strada Iulia” oggi Via Giulia, una meravigliosa creazione urbanistica del pieno Rinascimento, con la funzione di conferire un aspetto più regolare e armonioso a questa parte del Campo Marzio e allo stesso tempo esaltare l'operato politico del “papa guerriero”.

Via Giulia è una delle strade più affascinanti del centro storico e il suo percorso è costellato non solo di capolavori di epoca rinascimentale, come Palazzo Farnese e Palazzo Sacchetti, ma anche di pregevoli monumenti di epoca barocca, come la famosa Fontana del Mascherone e il Palazzo Falconieri, decorato dalle elaborate simbologie di Borromini.

Le chiese, i palazzi, le fontane che incontreremo durante la nostra passeggiata ci aiuteranno a ricostruire la storia di questo angolo di Roma, e il suo colorato via vai di pellegrini, viaggiatori, artisti, aristocratici, artigiani, commercianti.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica

Appuntamento: ore 20.45 presso Piazza Farnese

